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Уровень коллективного иммунитета в России составил 59,7 процента

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Уровень коллективного иммунитета в России составил 59,7 процента
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составил 59,7 процента. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу, 18 февраля.

— Уровень коллективного иммунитета в России составляет 59,7 процента. В четырех регионах он превышает 80 процентов, — рассказала представитель правительства.

Среди этих регионов Голикова назвала Санкт-Петербург, Карелию, Севастополь и Мурманскую область. Вице-премьер призвала граждан посмотреть на опыт других стран, где коллективный иммунитет находится на высоком уровне, что позволяет властям снимать жесткие ограничения. В связи с этим Голикова рекомендовала пройти вакцинацию, отмечается на сайте оперштаба.

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10 февраля вирусолог Максим Скулачев рассказал «ВМ», что если после перенесенного коронавируса у пациента вырабатывается мало антител, то это не повод для беспокойства. По словам эксперта, число антител, которое вырабатывается в организме после болезни, варьируется в широком диапазоне.

Врач напомнил: чаще всего максимальное количество антител формируется, когда человек и вакцинируется, и переносит заболевание коронавирусом. Он добавил, что количество антител — это «в какой-то мере случайность», так как не во всех случаях это число является показателем защищенности от вируса.

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