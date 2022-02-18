Песков затруднился предоставить данные об эвакуации жителей ДНР в Россию

Фото: Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестном о происходящем в Донбассе на фоне новостей об эвакуации населения.

— Я не знаю, что творится сейчас у Пушилина... Я не знаю, что там происходит, — рассказал чиновник.

При этом Песков уточнил, что не знает, согласовывались ли решения об этом с кем-либо, отмечает РИА Новости.

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Женщины, пожилые и дети подлежат эвакуации в первую очередь, добавил он.

Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области. Пушилин заключил, что эвакуированных обеспечат всем необходимым.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.