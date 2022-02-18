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Иммунолог Болибок рассказал, можно ли избежать постковидного синдрома

Илья Ашуров

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Эксклюзивы ВМ
Общество
Иммунолог Болибок рассказал, можно ли избежать постковидного синдрома
Фото: depositphotos

Постковидный синдром может привести к серьезным отклонениям в здоровье, если пациент будет игнорировать его проявления и не обратится за медицинской помощью. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, чтобы избежать синдрома, нужно «сделать прививку и не заражаться коронавирусной инфекцией». В случае если синдром все же проявляется, следует обращаться к врачам.

— Людям с постковидным синдромом, конечно же, нужно обращаться за медпомощью. Хотя бы по той причине, что этот синдром может привести к достаточно серьезным отклонениям в здоровье — вплоть до инвалидности. Он подрывает работоспособность, снижает качество жизни и приводит к преждевременной смерти, — объяснил собеседник «ВМ».

Важно понимать, что общих методов лечения постковидного синдрома нет, так как он по-разному проявляется в каждом отдельном случае, подчеркнул врач.

— Один из способов лечения постковидного синдрома — это вакцинация и ревакцинация. Во всяком случае уже в конце 2020 года, когда началась массовая вакцинация в Европе и у нас, мы ни один раз отмечали, что вакцинация резко уменьшает проявление постковидного синдрома, а иногда приводит к скорому выздоровлению, — заключил Болибок.

В пятницу, 18 февраля, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал исследование, согласно которому 80 процентов переболевших россиян, столкнувшихся с постковидным синдромом, не стали ничего предпринимать для реабилитации после болезни. При этом только 20 процентов переболевших занимались восстановительными процедурами.

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