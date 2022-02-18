Путин заявил, что Запад всегда найдет повод для санкций против России

Фото: Администрация президента РФ

Западные санкции против России и Белоруссии будут введены в любом случае. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в пятницу, 18 февраля.

— Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода — он будет найден. Потому что цель в другом. Цель — затормозить развитие. В данном случае — России и Белоруссии. Преследуя эту цель, всегда будет найден повод для того, чтобы ввести те или иные нелегитимные ограничения. И это не что иное, как недобросовестная конкуренция, — сказал глава государства.

Санкционное давление, по его мнению, является нелегитимным. Ограничительные меры являются грубым нарушением международного права, приводит слова Путина сайт Кремля.

7 февраля издание The Bell сообщило, что российские банки и компании провели учения на случай введения санкций со стороны Запада. Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов, по его информации, провел серию совещаний по готовности отдельных секторов экономики к возможным антироссийским санкциям за вторжение на Украину.

Совещания проводились по итогам стресс-тестов российских компаний и системно значимых банков. Учения предполагали введение запрета на поставку программного обеспечения и оборудования, а также отключение от системы SWIFT.