Астролог назвал три знака зодиака, для которых весна 2022 года будет катастрофой

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Представителей трех знаков зодиака, Близнецов, Тельцов и Раков, этой весной ожидают трудности как в личной жизни, так и на работе. Об этом сообщил астролог и эзотерик Артемий Никара.

— Первые в нашем списке — это Близнецы. Стоит присмотреться к своему здоровью: есть вероятность сильно заболеть. Также будьте осторожны и с личным фронтом. Ваша вторая половинка может вас не так понять, что приведет к разрушению союза, — уточнил эксперт по звездам.

Тельцам весной Никара рекомендует не принимать никаких жизненно важных решений: они будут неудачны и в отношениях, и на работе.

Раков астролог призвал искать компромиссы с начальством, ведь весна сулит представителям этого знака зодиака значительное снижение работоспособности и понижение по службе, передает Пятый канал.

Принадлежность к тому или иному знаку зодиака наделяет каждого из нас не только определенными чертами характера, но и определенной манерой поведения, тягой к чему-то. Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала «Вечерней Москве», мужчины каких знаков зодиака по гороскопу «самые озабоченные».