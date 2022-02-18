Появилось видео с последствиями взрыва в центре Донецка

Фото: dnronline.su

Представительство ДНР разместило кадры первых минут после взрыва автомобиля в центре Донецка.

Видео: Telegram / РИА Новости

18 февраля в Народной милиции ДНР сообщили, что автомобиль взорвался на парковке около дома правительства в центре Донецка. На место взрыва, как уточняется, выехали представители МЧС. Жителям посоветовали быть бдительными и по максимуму исключить передвижение по Донецку.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.