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«Некем заменить»: артистка Аманова высказалась о смерти актера Невзорова

Иван Юминов

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Некем заменить»: артистка Аманова высказалась о смерти актера Невзорова
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Смерть актера Бориса Невзорова из-за коронавируса стала ужасной потерей. Об этом «Вечерней Москве» заявила народная артистка России Светлана Аманова в пятницу, 18 февраля.

— Это ужасная потеря. Сколько уже лет в театре — и он всегда был такой, с юмором. Ужасно, что его не стало. И заменить некем: он талант, он такой один, на нем репертуар держался. Много играл и драмы, и трагедии, и комедии, — сказала актриса.

Невзоров, по ее мнению, никогда особо не жаловался, несмотря на большое количество проблем. Он всегда мог рассказать что-то интересное, поэтому ужасно, что его не стало, сетует Аманова.

— Партнер чуткий, ловил состояние, настроение партнерш. Я с ним играла всегда в удовольствие. Сцены с ним пролетали за мгновение, всегда не хватало, хотелось еще и еще с ним поиграть. Очень легкий и хороший, — уточнила артистка.

Он, призналась Аманова, был незлопамятным, хотя жизненный опыт, как актер говорил, не позволял ему быть таким открытым и доверчивым, как раньше. Если что-то затевалось, то он всегда был готов поддержать творчески, участвовать, призналась она.

У Невзорова, по ее информации, родился ребенок, которому недавно исполнился год. В связи с этим он был настроен на жизнь и работу, заключила Аманова.

18 февраля директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что Невзоров умер на 73-м году жизни от коронавируса.

Он родился 18 января 1950 года в Краснодарском крае. Детство и юность провел в Астрахани, а в 1967–1968 годах был актером Астраханского ТЮЗа.

После этого, в 1968-м, он проучился два курса в Высшем театральном училище имени Щепкина. В 1975 году Невзоров окончил Школу-студию МХАТ, а с 1957 по 1982 год служил в труппе Московского нового драматического театра.

С 1984 по 1986 год — актер Театра имени Моссовета. Затем он вернулся в Московский новый драматический театр. В период с 1993 по 2005 год Невзоров был актером в Московском драматическом театре имени Станиславского.

С 2005 года — актер Малого театра. Невзоров снялся в сериалах «Марш Турецкого», «Каменская» и «Дальнобойщики», а также в фильме «Дурак».

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