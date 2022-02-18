«Она детей терпеть не может»: Кузнецов раскрыл причину расставания с Волочковой

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Владелец банного комплекса Сергей Кузнецов заявил, что его бывшая возлюбленная, российская балерина Анастасия Волочкова, ненавидит детей.

По словам банщика, он, отец, не смог принять того, что его партнерша не любит детей. Ситуацию усугубил тот факт, что дочь Волочковой Ариадна уже много лет живет не с матерью, а с отцом.

— Она детей терпеть не может. Это ее же слова. Вот одна из причин нашего расставания. Да, она весомая, но есть еще несколько вещей, которые я пока не озвучивал, — передает слова Кузнецова StarHit.

16 февраля Волочкова раскрыла истинную причину расставания с банщиком. Она заявила, что Сергей оказался слишком мелочным мужчиной: прима сама оплачивала все расходы пары на Мальдивах, пока владелец банного комплекса пытался набрать популярность за счет звездной партнерши.

Более того, Волочкова отметила, что Кузнецов категорически отказывался принимать участие в съемках телепередач вместе с балериной, пока не получит гонорар. Роковой точкой в отношениях бывших возлюбленных стала наглая просьба Сергея: он попросил балерину вложить 12 миллионов рублей в строительство фитнес-центра, где банщик был бы управляющим.