Дептранс предупредил водителей о непогоде в Москве 19 февраля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Дождь, мокрый снег и порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Москве в субботу, 19 февраля. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— По прогнозам синоптиков, в период с 09:00 до 24:00 19 февраля в Москве ожидаются дождь, мокрый снег, усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду, — уточняется в сообщении.

Дептранс призвал жителей Москвы не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям транспортных средств ведомство рекомендует снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать внезапных маневров.

В ближайшие субботу и воскресенье в столице сохранится теплая погода: даже в ночные часы температура не опустится ниже минус одного–двух градусов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Как отметил специалист, высота снежного покрова будет стремительно уменьшаться: в четверг она уже уменьшилась практически на 15 процентов — с 34 до 28 сантиметров.