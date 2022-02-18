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Ясновидящая Кажетта назвала топ-5 знаков зодиака, которых ждет успех в марте

Георгий Соланович

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Ясновидящая Кажетта назвала топ-5 знаков зодиака, которых ждет успех в марте
Фото: Pixabay

Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала «Вечерней Москве», представителей каких знаков зодиака в первом месяце весны ждет небывалый успех.

Лев

Львы получат вознаграждение за труды: начальство признает их успехи. Представителей знака также ожидает повышение доходов. Львы смогут реализовать новые проекты и распланировать дела на ближайшее время, а одинокие представители этого знака зодиака будут пользоваться большим успехом у противоположного пола.

Весы

Весы смогут решить в этом месяце все спорные вопросы. Больше всего внимания Кажетта рекомендует уделить им финансовым делам. Они могут увеличить свое благосостояние и открыть для себя новые источники дохода. Личная жизнь Весов заиграет новыми красками: случайное знакомство может перерасти в более серьезные отношения.

Стрелец

Стрельцам март преподнесет немало приятных сюрпризов. Весна — прекрасное время для налаживания деловых связей. Везение не покинет Стрельцов и в личной жизни: отношения, заведенные в марте, обещают быть крепкими и продолжительными.

Козерог

Козерогу март сулит исполнение желаний. Везение будет сопровождать повсюду. Сосредоточиться представителям этого знака зодиака ясновидящая предлагает на деловых задачах. Весной Козерогам удастся наладить полезные контакты, завести новые связи и знакомства. Более того, март принесет перемены и в личной жизни. Связанные узами брака представители знака зодиака укрепят семейный союз, а холостые — получат долгожданное предложение от возлюбленного.

Водолей

Водолею в первом месяце весны улыбнется удача. Март подарит возможность пересмотреть отношения с близкими и решить сложные финансовые вопросы. Дружеские и любовные связи, которые завяжутся сейчас, будут надежными и длительными — представители этого знака зодиака обретут новых друзей и единомышленников.

18 февраля астролог назвал три знака зодиака, для которых весна 2022 года будет катастрофой.

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