NBC: Белый дом обеспокоен планами Зеленского покинуть Украину

Фото: president.gov.ua

Планы президента Украины Владимира Зеленского покинуть страну для участия в Мюнхенской конференции вызвали беспокойство в Белом доме. Об этом заявил журналист NBC Питер Александер в пятницу, 18 февраля.

— Администрация Байдена обеспокоена тем, что президент Украины Зеленский покидает свою страну на этих выходных, чтобы принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где он должен встретиться лично с вице-президентом Харрис, — написал Александер в Twitter.

15 февраля политолог Наталия Елисеева сообщила «ВМ», что слова президента США Джо Байдена о том, что всем американцам, находящимся на Украине, лучше покинуть страну, призваны усилить нагнетание обстановки вокруг Украины. По словам специалиста, тема агрессии со стороны России активно подогревается заявлениями НАТО и американских политиков.

Елисеева заметила, что призыву покинуть страну могут последовать американцы, которые связаны с крупными фирмами и корпорациями. Не исключено, что для них будут организованы рассылки сообщений с призывами уехать с Украины, заключила политолог.