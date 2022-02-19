СМИ: Запад в документе 1991 года заявил о неприемлемости расширения НАТО на восток

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В 1991 году страны НАТО пришли к выводу о невозможности расширения альянса на восток. Об этом свидетельствует документ, обнаруженный профессором Бостонского университета Джошуа Шифринсоном.

Он находился под грифом «секретно». Согласно ему, 6 марта 1991 года в Бонне встретились представители МИД США, Франции, Великобритании и ФРГ. Они обсуждали безопасность Польши и всех стран Восточной Европы в целом. Стороны пришли к общему решению — членство стран региона в НАТО «неприемлемо», говорится в материале издания Spiegel.

Тогда представитель ФРГ Юрген Хробог заявлял, что необходимы новые идеи по обеспечению безопасности для стран Восточной и Центральной Европы. В частности, нельзя предлагать членство в альянсе Польше и соседним странам. Эта позиция совпала с мнением на тот момент немецкого канцлера Гельмута Коля и главы МИД Ганса-Дитриха Геншера.

Представитель США Раймонд Зейтц утверждал, что СССР «дали понять», что НАТО не намерено извлекать выгоду из вывода советских войск из Восточной Европы.

— НАТО не должна расширяться на восток ни формально, ни неофициально, — подвел тогда итоги Зейтц.

11 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство не может принять коллективный ответ НАТО и ЕС на письмо главы ведомства Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Увиливание от ответа, считает она, свидетельствует о том, что Запад не намерен признавать за собой обязательства, взятые по линиям Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.

Ответы главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга не содержат предметной реакции на вопрос, подчеркнула Захарова. Вместо этого Москве предложили вступить в диалог по укреплению безопасности, сетует дипломат.