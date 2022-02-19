Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Ничего не предвещало»: Кабо рассказала о последних днях жизни Невзорова

Михаил Алимов

Общество
«Ничего не предвещало»: Кабо рассказала о последних днях жизни Невзорова
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский актер Борис Невзоров скончался на 73-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Коллеги и знакомые артиста с теплотой вспоминают встречи с ним, совместные роли. Актриса Ольга Кабо поделилась своими историями о нем и рассказала о последних днях жизни Невзорова.

По ее словам, они с коллегой постоянно в фильмах играли супругов. Даже шутили на эту тему. И последний фильм, в котором они вместе снялись, «Журавль в небе» — там они также были женаты.

Кабо отметила, что актер был ярким, творческим человеком. По-настоящему «жил театром». И ничто не указывало на скорую трагедию.

— Ничего не предвещало. Он был в форме такой творческой, актерской. Конечно же, соболезнования семье. Я думаю, это такая очень серьезная потеря для театрального мира и для кинематографа, потому что он был действительно очень серьезным артистом, — рассказала Кабо «Пятому каналу».

18 февраля директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что Борис Невзоров умер от коронавируса.

Невзоров родился 18 января 1950 года в Краснодарском крае. Детство и юность он провел в Астрахани, а в 1967–1968 годах был актером Астраханского ТЮЗа.

После этого, в 1968-м, он проучился два курса в Высшем театральном училище имени Щепкина. В 1975 году Невзоров окончил Школу-студию МХАТ, а с 1957 по 1982 год служил в труппе Московского нового драматического театра.

С 1984 по 1986 год — актер Театра имени Моссовета. Затем он вернулся в Московский новый драматический театр. В период с 1993 по 2005 год Невзоров был актером в Московском драматическом театре имени Станиславского.

С 2005 года — актер Малого театра. Невзоров снялся в сериалах «Марш Турецкого», «Каменская» и «Дальнобойщики», а также в фильме «Дурак».

Читайте также:
Ольга Кабо Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте