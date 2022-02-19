«Ничего не предвещало»: Кабо рассказала о последних днях жизни Невзорова

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский актер Борис Невзоров скончался на 73-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Коллеги и знакомые артиста с теплотой вспоминают встречи с ним, совместные роли. Актриса Ольга Кабо поделилась своими историями о нем и рассказала о последних днях жизни Невзорова.

По ее словам, они с коллегой постоянно в фильмах играли супругов. Даже шутили на эту тему. И последний фильм, в котором они вместе снялись, «Журавль в небе» — там они также были женаты.

Кабо отметила, что актер был ярким, творческим человеком. По-настоящему «жил театром». И ничто не указывало на скорую трагедию.

— Ничего не предвещало. Он был в форме такой творческой, актерской. Конечно же, соболезнования семье. Я думаю, это такая очень серьезная потеря для театрального мира и для кинематографа, потому что он был действительно очень серьезным артистом, — рассказала Кабо «Пятому каналу».

18 февраля директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что Борис Невзоров умер от коронавируса.

Невзоров родился 18 января 1950 года в Краснодарском крае. Детство и юность он провел в Астрахани, а в 1967–1968 годах был актером Астраханского ТЮЗа.

После этого, в 1968-м, он проучился два курса в Высшем театральном училище имени Щепкина. В 1975 году Невзоров окончил Школу-студию МХАТ, а с 1957 по 1982 год служил в труппе Московского нового драматического театра.

С 1984 по 1986 год — актер Театра имени Моссовета. Затем он вернулся в Московский новый драматический театр. В период с 1993 по 2005 год Невзоров был актером в Московском драматическом театре имени Станиславского.

С 2005 года — актер Малого театра. Невзоров снялся в сериалах «Марш Турецкого», «Каменская» и «Дальнобойщики», а также в фильме «Дурак».