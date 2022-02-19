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Сергунина: Культурные учреждения Москвы подготовили программу ко Дню защитника Отечества

Георгий Соланович

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Сергунина: Культурные учреждения Москвы подготовили программу ко Дню защитника Отечества
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Ко Дню защитника Отечества в Москве пройдут тематические мероприятия. Об этом сообщила заместитель мэра города в правительстве столицы Наталья Сергунина.

— Культурные площадки Москвы проведут к 23 Февраля более 90 познавательных и тематических мероприятий. Горожан ждут спектакли, кинопоказы, лекции и мастер-классы... Часть событий будет транслироваться онлайн, — уточнила она.

23 февраля в 10:00 в музее-панораме «Бородинская битва» пройдет «День русского солдата», а в 15:00 в квартире в Студенецком переулке Государственного музея Владимира Маяковского состоится программа «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо: письма, воспоминания, стихи».

В этот же день усадьба Воронцово начнет онлайн-лекцию об исторических местах Москвы, а в социальных сетях парков «Дубки» и «Гончаровский» покажут онлайн-выставку «Защитницы Отечества». Оба мероприятия начнутся в 12:00.

22 февраля в 16:00 в Есенинском культурном центре выступит хор «Вдохновение». Более того, в День защитника Отечества в 12:00 Музей обороны Москвы проведет концерт «Великий подвиг защитников Москвы».

Все очные мероприятия пройдут с соблюдением всех действующих санитарных мер, заключила Сергунина.

18 февраля заммэра рассказала о тематической программе ВДНХ ко Дню гида.

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