Бочкарев рассказал о строительстве школы на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

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Строительство школы на 800 учеников на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» завершится в 2022 году. Она станет первым учебным заведением, построенным в рамках комплексного развития территорий промзон. Об этом в субботу, 19 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На строительной площадке новой школы на 800 учеников на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» основные монолитные работы уже завершены. Сейчас строители завершаются работы по устройству перекрытия спортзала. Активное строительство этой школы началось в июле прошлого года, а уже в текущем году строительные работы планируется завершить, — рассказал он.

По словам владельцы компании «РГ-Девелопмент» Сергея Шумея, школа станет частью большого жилого района. Там строится и уже построено около 200 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе три детских сада. Еще два будут построены.

— Также в этом году планируем завершить строительство дома с поликлиникой и стоматологическим отделением. Для застройщика это не просто бизнес-обязательство — это элемент социальной ответственности бизнеса, — резюмировал он.

Накануне Бочкарев заявил, что на северо-востоке столицы построят школу на 1100 мест. На ее возведение выдано разрешение. У здания будет три этажа, его площадь составит 24,7 тысячи квадратных метров. Ее построят на улице Полярной. В ней смогут обучаться 400 учеников начальной школы и 700 средней.