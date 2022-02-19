Московских врачей направили в девять регионов РФ для помощи в борьбе с COVID-19

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Для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в девять российских регионов направлены столичные врачи. Об этом в субботу, 19 февраля, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития и руководитель оперштаба по борьбе с COVID-19 Анастасия Ракова.

— Медики отправятся в Курскую, Саратовскую и Амурскую область, в Чувашскую Республику, Республику Северная Осетия-Алания, Забайкальский край, Алтайский край, Нижний Новгород и Республику Крым. В зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе они будут оказывать консультативно-диагностическую помощь, — говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Всего в составе девяти бригад отправятся 56 городских медиков. Срок их командировки составит две недели.

В среду, 16 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением COVID-19 рассказал, что особое внимание московские врачи уделяют заболевшим коронавирусом пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Собянин отметил, что часть КТ-центров, которые раньше работали исключительно с пациентами с ковидом, перевели на плановую помощь.