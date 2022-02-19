Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московских врачей направили в девять регионов РФ для помощи в борьбе с COVID-19

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московских врачей направили в девять регионов РФ для помощи в борьбе с COVID-19
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в девять российских регионов направлены столичные врачи. Об этом в субботу, 19 февраля, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития и руководитель оперштаба по борьбе с COVID-19 Анастасия Ракова.

— Медики отправятся в Курскую, Саратовскую и Амурскую область, в Чувашскую Республику, Республику Северная Осетия-Алания, Забайкальский край, Алтайский край, Нижний Новгород и Республику Крым. В зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе они будут оказывать консультативно-диагностическую помощь, — говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Всего в составе девяти бригад отправятся 56 городских медиков. Срок их командировки составит две недели.

В среду, 16 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением COVID-19 рассказал, что особое внимание московские врачи уделяют заболевшим коронавирусом пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Собянин отметил, что часть КТ-центров, которые раньше работали исключительно с пациентами с ковидом, перевели на плановую помощь.

Читайте также:
Врачи Москва Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте