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Сергей Собянин рассказал, какую помощь оказывают заболевшим в Москве

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин рассказал, какую помощь оказывают заболевшим в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Особое внимание московские врачи уделяют заболевшим пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Об этом в среду, 16 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета при Правительстве России по борьбе с распространением COVID-19.

— Стараемся, чтобы всех, независимо от тяжести заболевания, врачи могли посетить, поставить диагнозы и контролировать течение болезни, — рассказал он.

Собянин отметил, что часть КТ-центров, которые раньше работали исключительно с пациентами с ковидом, перевели на плановую помощь, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр также рассказал, что число новых случаев заболевания коронавирусом в Москве за неделю снизилось на треть.

По его словам, также снизилось на 15 процентов число госпитализаций с COVID-19. Мэр посчитал динамику позитивной, хотя отметил, что абсолютные параметры по Москве все еще достаточно высокие.

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10 февраля вирусолог Максим Скулачев рассказал «ВМ», что, если после перенесенного коронавируса у пациента вырабатывается мало антител, это не повод для беспокойства. По словам эксперта, число антител, которое вырабатывается в организме после болезни, варьируется в широком диапазоне.

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