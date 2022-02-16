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Сергей Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Число новых случаев заболевания коронавирусом в Москве за неделю снизилось на треть. Об этом в среду, 16 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По его словам, также снизилось на 15 процентов число госпитализаций с COVID-19. Мэр посчитал динамику позитивной, хотя отметил, что абсолютные параметры по Москве все еще достаточно высокие.

— Только за последние три дня высвободили около тысячи коек, и, соответственно, мы начали переводить большие клиники в нормальную плановую работу, — отметил он.

Собянин также выразил надежду, что уже на следующей неделе ситуация с коронавирусом в Москве будет в «приемлемых рамках».

— Будем смотреть, как будет развиваться ситуация, — цитирует мэра ТАСС.

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До этого сообщалось, что центр имени Гамалеи не нашел в Москве детей от 6 до 11 лет без антител к коронавирусу. Из-за таких результатов специалисты вносят изменения в протокол исследования вакцины «Спутник М», предназначенной для детей.

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