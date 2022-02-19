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У сотрудников Департамента IT Москвы появился собственный мессенджер

Полина Долганова

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У сотрудников Департамента IT Москвы появился собственный мессенджер
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Департамент информационных технологий Москвы создал для своих работников специальный мессенджер TDM Messenger.

Это приложение позволит сотрудникам осуществлять надежную и оперативную коммуникацию в рамках работы. Мессенджер будет использоваться для рассмотрения первоочередных задач.

Подключиться к приложению смогут только сотрудники городских органов власти.

Работа в TDM Messenger организована по системе белых списков. Так, пользователь не сможет подключиться к переписке, если его телефонный номер не числится в перечне, созданном администратором безопасности.

В будущем услугой смогут пользоваться сотрудники столичных органов власти и подведомственных организаций. При этом приложение не будет доступным для общего пользования, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

В пятницу, 18 февраля, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столице с лета 2021 года чат-ботом «Самострой.net» воспользовались почти пять тысяч раз. Всего за прошлый год в городе было демонтировано более двух тысяч объектов самостроя в городе.

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