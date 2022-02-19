Собянин: Данные о сервисах для малого и среднего бизнеса собраны на Портале поставщиков

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Вся нужная информация о важных электронных системах для малых и средних предприятий собрана в одном месте на столичном Портале поставщиков. Об этом в субботу, 19 февраля, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал мэр города Сергей Собянин.

По его словам, через портал все представители малого и среднего бизнеса могут с легкостью перейти к цифровым сервисам, пройти бесплатное обучение по бизнесу и разобраться в данных по налоговым льготам.

Глава города уточнил, что на портале также можно найти все сервисы, которые помогают работать с государственными закупками. Необходимые данные могут получить не только жители Москвы, но и представители других субъектов РФ. В настоящее время сервис дает возможность получить данные о 13 регионах.

— Со временем сведения будут дополняться, — подытожил Собянин.

Объем закупок на портале поставщиков увеличился на 38 процентов в минувшем году по сравнению с показателями 2020 года. Он превысил 84 миллиарда рублей. Об этом в начале февраля сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, к настоящему моменту к порталу подключились заказчики и поставщики из 39 регионов России.