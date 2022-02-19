Пиццематы появились на автовокзале «Саларьево» и у метро «Пушкинская»

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Аппараты по изготовлению пиццы (пиццематы) скоро начнут работать в Москве на международном автовокзале «Саларьево» и в переходе у станции «Пушкинская». Об этом в субботу, 19 февраля, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Аппарат сможет приготовить для москвичей горячую пиццу всего за три минуты.

Пиццематы будут смешивать муку с водой и спрессовывать получившееся тесто в форме пиццы. Блюдо будет выпекаться в печи при 380 градусах.

Пассажиры смогут забрать заказ в коробке и перекусить в любое время дня.

До этого сообщалось, что билеты на автобусные рейсы теперь можно купить в приложении «Метро Москвы». Такой способ поможет избежать большого скопления людей в очереди к кассе во время пандемии коронавируса.

Для покупки билетов появилось отдельное меню в приложении. После выбора рейса, даты и времени билет необходимо оплатить. Он появится в личном кабинете пользователя. Приложение «Метро Москвы» можно загрузить на смартфоны на базе iOS и Android.