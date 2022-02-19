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Задержанный в ДНР украинский агент рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс

Полина Долганова

В мире
Задержанный в ДНР украинский агент рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс
Фото: depositphotos

Власти Донецка задержали украинского разведчика Антона Мацанюка, который оказался причастным к подрыву автомобиля начальника народной милиции ДНР Дениса Синенкова. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщил Первый канал.

Задержанный агент разведки раскрыл схему, по которой украинские власти провозили в Донбасс оружие и взрывчатку.

Он добавил, что Киев хочет силой захватить Донбасс с привлечением всей ударной мощи. Также планируется провести массированный обстрел ДНР.

По его словам, накануне украинские военные незаконно проникли в Белоруссию с целью разведать район, где проводятся совместные с Россией учения.

В пятницу в Народной милиции ДНР сообщили, что автомобиль взорвался на парковке около дома правительства в центре Донецка. На место взрыва выехали представители МЧС. Жителям посоветовали быть бдительными и по максимуму исключить передвижение по городу.

По информации следователей, неизвестные хотели убить главу управления народной милиции и разместили в его служебной машине взрывчатку, которую позже подорвали.

Преступление не удалось реализовать, так как Синенков не сел в машину.

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