РФ направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в Донбассе

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Россия направит Германии материалы о массовых захоронениях на территории Донбасса. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва направит в ФРГ соответствующие документы в ответ на заявления канцлера Германии Олафа Шольца об отсутствии геноцида в Донбассе.

— Обращаюсь к коллегами в МИД ФРГ. В связи с заявлениями канцлера Шольца о «смехотворности утверждений о геноциде в Донбассе» в ближайшее время мы направим вам материалы о массовых захоронениях в этом регионе для ознакомления с ними руководства Германии, — написала Захарова в своем Telegram.

Она уточнила, что Россия не может опубликовать эти материалы в общем доступе, потому как любая платформа их заблокирует и будет маркировать как «недопустимый контент».

Аналогичные документы РФ также направит в США.

Канцлер Германии Олаф Шольц в субботу, 19 февраля, заявил, что по отношению к ситуации в Донбассе смешно применять термин «геноцид».