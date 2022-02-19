Шольц заявил, что ситуацию в Донбассе нельзя назвать «геноцидом»

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Канцлер Германии Олаф Шольц в субботу, 19 февраля, заявил, что по отношению к ситуации в Донбассе смешно применять термин «геноцид».

— Аргумент, что в Донбассе происходит геноцид, надо ясно сказать, смешной, — цитирует главу ФРГ ТАСС.

Таким образом канцлер Германии отреагировал на слова президента России Владимира Путина, который 15 февраля заявил, что происходящие в Донбассе события являются геноцидом.

19 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский призвали российскую сторону к переговорам для деэскалации в Донбассе. В заявлении говорится, что политики сошлись во мнении, что «вторжение» России на Украину будет «просчетом» для Москвы.

В ЛНР и ДНР опасаются, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение. На этом фоне была объявлена эвакуация женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 19 февраля ввел режим ЧС в регионе из-за прибывающих из Донбасса беженцев.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что 26 российских регионов готовы принять беженцев.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.