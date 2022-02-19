Джонсон и Зеленский призвали Россию к переговорам для деэскалации в Донбассе

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский призвали российскую сторону к переговорам для деэскалации в Донбассе. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщили в канцелярии Джонсона.

В заявлении говорится, что политики сошлись во мнении, что «вторжение» России на Украину будет «просчетом» для Москвы.

— Они согласились с тем, что у президента (Владимира Путина — прим. «ВМ») еще есть время для того, чтобы встать на тропу мира и дипломатии, — цитирует сообщение ТАСС.

До этого Джонсон заявил, что Россия имеет такие же права на жизнь в мире и безопасности, как и другие государства. В рамках выступления на Мюнхенской конференции политик заявил, что все присутствующие на мероприятии страны разделяют мнение о европейской безопасности и процветании вместе с государствами, которые сами распоряжаются своей судьбой и не имеют никакого страха.

19 февраля президент Соединенных Штатов Джо Байдер выступил с новым видеообращением, посвященным ситуации на Украине. В нем он заявил, что Россия попытается «атаковать» Украину в ближайшие дни. Однако доказательств подобных намерений Российской Федерации Байден не привел.