Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Джонсон и Зеленский призвали Россию к переговорам для деэскалации в Донбассе

Полина Долганова

В мире
Джонсон и Зеленский призвали Россию к переговорам для деэскалации в Донбассе
Фото: flickr/number10gov

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский призвали российскую сторону к переговорам для деэскалации в Донбассе. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщили в канцелярии Джонсона.

В заявлении говорится, что политики сошлись во мнении, что «вторжение» России на Украину будет «просчетом» для Москвы.

— Они согласились с тем, что у президента (Владимира Путина — прим. «ВМ») еще есть время для того, чтобы встать на тропу мира и дипломатии, — цитирует сообщение ТАСС.

До этого Джонсон заявил, что Россия имеет такие же права на жизнь в мире и безопасности, как и другие государства. В рамках выступления на Мюнхенской конференции политик заявил, что все присутствующие на мероприятии страны разделяют мнение о европейской безопасности и процветании вместе с государствами, которые сами распоряжаются своей судьбой и не имеют никакого страха.

19 февраля президент Соединенных Штатов Джо Байдер выступил с новым видеообращением, посвященным ситуации на Украине. В нем он заявил, что Россия попытается «атаковать» Украину в ближайшие дни. Однако доказательств подобных намерений Российской Федерации Байден не привел.

Читайте также:
Украина Борис Джонсон Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте