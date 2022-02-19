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Джонсон заявил о праве России жить в мире и безопасности

Полина Долганова

В мире
Джонсон заявил о праве России жить в мире и безопасности
Фото: flickr/number10gov

Россия имеет такие же права на жизнь в мире и безопасности, как и другие государства. Об этом в субботу, 19 февраля, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

В рамках выступления на Мюнхенской конференции политик заявил, что все присутствующие на мероприятии страны разделяют мнение о европейской безопасности и процветании вместе с государствами, которые сами распоряжаются своей судьбой и не имеют никакого страха.

— И это видение, естественно, распространяется и на Россию, страну, чье культурное наследие мы глубоко уважаем и чьи жертвы в борьбе с фашизмом неизмеримы. У России столько же прав жить в мире и безопасности, сколько у других, — сказал Джонсон.

Он также добавил, что Москва не получит никаких бонусов от военного конфликта с Украиной.

Британский премьер призвал Россию отвести войска от российско-украинской границы и возобновить диалог, передает РИА Новости.

19 февраля президент Соединенных Штатов Джо Байдер выступил с новым видеообращением, посвященным ситуации на Украине. В нем он заявил, что Россия попытается «атаковать» Украину в ближайшие дни. Однако доказательств подобных намерений Российской Федерации Байден не привел.

Также Байден заявил, что «поддерживаемые РФ силы» пытаются спровоцировать Украину в Донбассе. Он сообщил, что США не намерены отправлять войска на Украину, но будут с союзниками защищать территорию НАТО и поддерживать украинский народ. Кроме того, Байден еще раз отметил, что Запад готов к введению новых санкций против России в случае ее «вторжения» на Украину, но дверь для дипломатии остается открытой.

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