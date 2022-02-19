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Трамваи задерживаются на Большой Ширяевской улице из-за автомобиля на путях

Полина Долганова

Происшествия
Трамваи задерживаются на Большой Ширяевской улице из-за автомобиля на путях
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая Ширяевская улица Карта всех событий

На Большой Ширяевской улице в районе остановки «Большая Оленья улица» временно задерживаются трамваи № 4п, 25. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Причиной задержки послужил застрявший на путях автомобиль.

В результате случившегося маршруты транспорта были временно изменены.

Москвичей призывают быть внимательными и следить за обновлениями.

Водители должны быть внимательны во время поездок возле трамвайных путей. Их ошибка может испортить планы тысячам людей. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе Дептранса.

В частности, речь идет о ситуации на московских дорогах. Водитель легкового авто проехал по трамвайным путям на улице Шаболовке, где движение запрещено. Он столкнулся с другой машиной и из-за этого спровоцировал серьезный затор. Трамваи № 14, 26 и 47 задержались, люди опаздывали по своим делам.

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