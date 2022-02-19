Прокуратура проведет проверку после получения рабочим повреждений при уборке снега

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Прокуратура проведет проверку по факту получения рабочим управляющей компании телесных повреждений во время уборки снега. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел днем 18 февраля во дворе жилого дома на Краснопресненской набережной. Во время уборки осадков мужчина травмировался. Его госпитализировали в одно из столичных медицинских учреждений.

В результате проверки прокуратура даст оценку соблюдения требований по технике безопасности.

По итогам мероприятий правоохранители могут принять соответствующие меры реагирования.

18 февраля стало известно, что сотрудники прокуратуры проводят проверку по факту смерти двух рабочих в ходе работ по очистке крыш домов в городе Климовске округа Подольск.

По словам представителя ведомства, три сотрудника очищали крыши на улице Ленина. Пострадавшие упали с большой высоты, в результате двое из них скончались, третьего госпитализировали.