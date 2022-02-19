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Ученые назвали вызывающий онкологию вид чая

Полина Долганова

Общество
Ученые назвали вызывающий онкологию вид чая
Фото: depositphotos

Ученые из Мемориальном онкологическом центра имени Слоуна-Кеттеринга предупредили, что злоупотребление чаем мате может вызвать развитие онкологии.

Данный чай производят из высушенных листьев падуба парагвайского. По данным специалистов, этот напиток вызвал почти каждый пятый случай онкологии в Южной Америке.

Чаще всего мате подают в сосуде с трубочкой. Чай заливают горячей водой и сразу же пьют.

Многие считают, что мате является бодрящим напитком за счет высокого содержания кофеина. Однако исследователи пришли к выводу, что частое употребление этого сорта чая может спровоцировать развитие рака простаты, легких и полости рта.

Такие негативные последствия могут быть вызваны опасными ароматическими углеводородами, которые содержатся в мате.

Эксперты подытожили, что кружка такого напитка сопоставима с 100 выкуренными сигаретами по количеству концерогена, передает Daily Express.

До этого эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова рассказала, какие напитки помогут сохранить хорошую форму, поддержать бодрость духа и устранить проблемы с работой внутренних органов.

Первым полезным напитком врач назвала зеленый чай. По ее словам, концентрация в нем полезных веществ и витаминов очень велика, и подходит он практически всем. Здесь есть витамины групп A, B, и C, фтор, кальций, цинк, медь, железо, магний, 20 видов аминокислот.

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