Эндокринолог назвала пять самых полезных напитков

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Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова рассказала, какие напитки помогут сохранить хорошую форму, поддержать бодрость духа и устранить проблемы с работой внутренних органов.

Первым полезным напитком врач назвала зеленый чай. По ее словам, концентрация в нем полезных веществ и витаминов очень велика, и подходит он практически всем. Здесь есть витамины групп A, B, и C, фтор, кальций, цинк, медь, железо, магний, 20 видов аминокислот. Также в зеленом чае содержится кофеин, но концентрация его незначительна, поэтому человек одновременно ощущает себя бодрым и не испытывает из-за этого проблем. Кроме того, регулярное употребление зеленого чая при правильном питании и физических нагрузках способствует снижению веса, так как в одной чашке напитка всего 2,4 килокалории.

Чай матча также благотворно влияет на процессы в организме, подчеркнула диетолог. По сути, это тот же зеленый чай, но его делают из листьев, которые «дозревают» в тени. Они вбирают в себя максимальное количество аминокислот и к моменту сбора становятся кладезем катехина и теанина. Данные вещества препятствуют проникновению вирусов и бактерий в организм и способствуют укреплению иммунитета.

Травяной чай или так называемые сборы достаточно популярны у россиян. Уникальные свойства этих напитков способствуют выведению токсинов и шлаков из организма. Некоторые хорошо бодрят и дарят хорошее настроение. Витамины C, B, медь, железо, марганец и другие полезные микро- и макроэлементы также содержатся в сборах. Однако прежде чем готовить себе целебный напиток из трав, нужно убедиться, что он не вызовет нежелательных побочных эффектов, предупредила медик.

Также Филиппова назвала какао. Оно должно быть приготовлено именно из какао-бобов. В натуральном продукте содержится почти 300 полезных веществ. Это и бета-каротин, и калий, магний и цинк, фосфор и ряд антиоксидантов. Напиток способствует нормализации давления, вследствие чего снижается риск развития инфарктов и инсультов. Кроме того, люди, привыкшие к какао, намного реже болеют сахарным диабетом и онкологией.

Комбуча тоже является полезным напитком, этот «эликсир молодости и красоты» готовят из чайного гриба. Благодаря массе полезных макро- и микроэлементов комбуча способствует укреплению иммунитета, повышению тонуса и поддержанию здоровой микрофлоры кишечника, передает Пятый канал.

Ранее эндокринолог назвала очищающий кишечник напиток.

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