Диетолог сообщила о приводящей к бесплодию ошибке в питании

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Диетолог Светлана Фус рассказала, что желание похудеть с помощью обезжиренных продуктов может привести к хроническому бронхиту и даже бесплодию. Она подчеркнула, что употреблять обезжиренные продукты можно в том случае, если жир поступает в организм в достаточном количестве из другой пищи.

— Отсутствие жиров отражается не только на самочувствии, но и на внешнем виде. Кожа становится сухой и морщинистой. У человека снижается иммунитет, все органы ускоренно стареют и изнашиваются, могут начаться проблемы с сердцем, мозговой деятельностью — ухудшится память, снизится скорость реакции, — сообщила в своем Instagram специалист.

Также жиры являются лучшим источником энергии и помогают усваивать витамины A, E, K и D, которые отвечают за иммунитет, крепкие сосуды, хорошее зрениеи красивую кожу.

Еще жиры участвуют в выработке гормонов, в том числе половых — эстрогенов и тестостерона. Отсутствие жиров может привести к бесплодию, утверждает диетолог.

Кроме того, по словам Фус, при дефиците жиров увеличивается риск возникновения хронического бронхита, астмы и других заболеваний легких.

Ранее диетолог объяснила, почему не стоит пить чай и кофе в летнюю жару.

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