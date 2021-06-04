Эндокринолог назвала очищающий кишечник напиток

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Регулярное употребление кваса может позитивно повлиять на пищеварение и состояние кожи. Об этом рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова.

— Квас богат витаминами группы B. Организм их не накапливает, так что их нужно получать вместе с пищей. Когда витамина B не хватает, возникают воспаления на коже — она становится жирной; волосы секутся, появляется перхоть, — сообщила она.

Медик отметила, что недостаток витаминов группы B проявляется в виде повышенной утомляемости, раздражительности, ухудшения памяти и других проблем с нервной системой.

Также в квасе много витаминов Е, А, аскорбиновой кислоты. Кроме того, молочная и уксусная кислоты, которые в нем содержатся, быстро утоляют жажду.

По словам Бочаровой, одна кружка или 0,3 литра кваса повышает аппетит, мягко очищает кишечник и положительно влияет на пищеварение, передает РИА Новости.

Ранее эндокринолог назвала две привычки, которые сильнее других влияют на здоровье.

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