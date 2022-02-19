Гастроэнтеролог рассказал, как COVID-19 влияет на болезни желудка

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Главный врач-гастроэнтеролог департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Бордин заявил, что повышенное тромбообразование при коронавирусной инфекции может негативно повлиять на течение желудочных болезней. Он подчеркнул, что именно поэтому при лечении вируса пациентам назначают препараты, которые разжижают кровь.

Тромбообразование может ухудшить течение и прогноз желудочных заболеваний, отметил он.

— Рак желудка можно выявить на ранней стадии и вылечить при правильной профилактике, — считает специалист, передает радиостанция «Говорит Москва».

Также врач добавил, что почти 40 процентов пациентов с подобным диагнозом погибают в течение одного года.

В конце января терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина рассказала, какой уровень тромбоцитов считается нормой и чем грозит отклонение от нее. Так, они способны образовывать тромб, такой механизм защищает организм человека от кровопотери. На микролитр крови приходится от 150 до 400 тысяч тромбоцитов — такой уровень считается нормой. Любые отклонения — серьезный повод обратиться к врачу.