В столичном регионе продлен «желтый» уровень погодной опасности

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москве и Подмосковье продлен «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с усилившимся ветром на территории региона. Об этом вечером, 19 февраля, сообщил Гидрометцентр.

Предупреждение будет действовать до 21:00 воскресенья, 20 февраля.

— «Желтый» — погода потенциально опасна, — разъясняется в сообщении, опубликованном на сайте учреждения.

Известно, что порывы ветра в столичном регионе могут достигать 15-18 метров в секунду.

Ранее в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы предупредили, что в столице ожидается температура от плюс 1 до 3 градусов и сильный ветер с порывами до 15–18 метров в секунду.

— Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

До этого сообщалось, что в субботу, 19 февраля, столичный регион будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. При облачной погоде временами пройдут осадки в виде снега и дождя.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс один–три градуса. В Подмосковье температура ожидается от минус одного до плюс четырех градусов.