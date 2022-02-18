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Синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание

Юлия Курганова

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Синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Похолодание может прийти в столицу в середине следующей недели, согласно вероятностному прогнозу. Дневная температура может опуститься до минус пяти градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Существует вероятность, что к середине следующей недели температура понизится. Она будет отрицательной — от минус двух до пяти градусов, — рассказал он.

Синоптик отметил, что этот прогноз пока что вероятностный, в конце недели он будет уточнен, передает ТАСС.

Вильфанд предупредил москвичей о «двузначной» климатической аномалии. Во второй половине текущей недели в столице ожидается «положительная» температурная аномалия. При этом в ближайшее время понижение температуры не прогнозируется. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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