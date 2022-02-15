Вильфанд предупредил москвичей о «двузначной» климатической аномалии

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Во второй половине текущей недели в столице ожидается «положительная» температурная аномалия. При этом в ближайшее время понижение температуры не прогнозируется. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, уже в первой половине недели температура превысит климатическую норму на семь градусов. Затем воздух в городе прогреется еще сильнее.

— Во второй половине недели, когда Москва окажется уже в циклонической области, очень теплые воздушные массы с юга будут приносить не просто теплый, а очень теплый воздух. Прогнозируются дневные температуры до плюс пяти градусов, ночные — около нуля. И будет уже двузначная аномалия, двузначное отклонение от нормы: плюс 10–11 градусов, — рассказал синоптик.

Он также отметил, что в ближайшие 7–8 дней понижение температуры не прогнозируется. Однако похолодание возможно в марте.

До этого главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что Москва в первой половине недели попадет в область повышенного атмосферного давления.