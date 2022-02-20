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«Полный коллапс»: президент Сербии рассказал, к чему приведет конфликт США и России

Виктория Храменкова

В мире
«Полный коллапс»: президент Сербии рассказал, к чему приведет конфликт США и России
Фото: МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что конфликт между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки может привести к «полному коллапсу мира».

Он объяснил это тем, что западные страны могут ввести санкции на все из России, в том числе на нефть и газ.

— Китай США, Россия, Украина, Индия — пять стран, крупнейших производителей зерна, и пшеницы, и кукурузы, что будет на рынке в ту же секунду, если бы что-то случилось? Мы все надеемся, и почти уверен, что ничего не случится, но... мы должны быть готовы, — сказал Вучич, выступая в эфире телеканала сербского агентства Tanjug.

Также он подчеркнул, что страна накопила запасы продовольствия. На сегодняшний день объемов горючего в стране хватит на месяц, подытожил Вучич.

До этого министр финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен сообщила, что если западные страны введут новые санкции против Российской Федерации, то «глобальные последствия» в таком случае будут неизбежны. Она отметила, что на данный момент Минфин США совместно с европейскими странами разрабатывает ряд финансовых санкций, которые коснутся лиц или компаний, а также будут включать в себя контроль над экспортом.

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