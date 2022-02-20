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Евросоюз осуждает обстрелы гражданских объектов на востоке Украины

Виктория Храменкова

В мире
Евросоюз осуждает обстрелы гражданских объектов на востоке Украины
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Глава дипломатии Евросоюза Жозеф Боррель заявил, что ЕС осуждает обстрелы гражданских объектов на востоке Украины. Также он рассказал, что Евросоюз не верит в предупреждения ЛНР и ДНР о том, что Киев готовит нападение.

Помимо этого он подчеркнул, что заявления Донецка и Луганска о том, что Украина хочет напасть — не имеют никакого основания.

— ЕС осуждает использование тяжелого оружия и неизбирательные обстрелы гражданских районов, что явно нарушает минские соглашения и международное право, — следует из заявления, передает РИА Новости.

Политик также добавил, что Евросоюз призывает Россию принять участие в содержательном диалоге, дипломатии, проявлению сдержанности и деэскалации.

Вечером, 19 февраля, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о том, что украинские силовики обстреляли восемь населенных пунктов.

Ранее сообщалось о еще одном инциденте. В Народной милиции ДНР 18 февраля рассказали, что автомобиль взорвался на парковке около дома правительства в центре Донецка. Жителям посоветовали быть бдительными и по максимуму исключить передвижение по городу.

Позднее глава ДНР Денис Пушилин раскрыл подробности взрыва в центре Донецка. Автомобиль, который взорвали в городе, принадлежал главе управления Народной милиции ДНР.

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