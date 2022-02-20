В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в республике

Фото: Скриншот с видео youtube https://www.youtube.com/watch?v=y23rtG-50ko

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о том, что украинские силовики обстреляли еще шесть населенных пунктов. Отмечается, что взрывы не прекращаются уже в течение получаса.

— С 21:04 по 23:52 в субботу обстрелам подверглись населенные пункты Докучаевск, Октябрь, Сосновское, Александровка, Спартак. Всего по ним выпущено 20 гранат из АГС, 3 гранаты из СПГ, 38 мин калибра 120 мм и 4 снаряда калибра 122 мм, — передает ТАСС сообщение представительства.

Также известно, что Донецк был обстрелян в 00:03 в воскресенье, по нему было выпущено 12 мин калибра 120 мм.

Позднее появилась информация, что по Коммунаровке было выпущено 10 мин калибром 120 мм, а по Старомихайловке — 20 мин калибром 82 мм.

Ранее сообщалось о еще одном инциденте. В Народной милиции ДНР 18 февраля рассказали, что автомобиль взорвался на парковке около дома правительства в центре Донецка. Жителям посоветовали быть бдительными и по максимуму исключить передвижение по городу.

Позднее глава ДНР Денис Пушилин раскрыл подробности взрыва в центре Донецка. Автомобиль, который взорвали в городе, принадлежал главе управления Народной милиции ДНР.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.