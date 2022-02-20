Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Псаки сказала, что Россия может начать «вторжение» на Украину в любой момент

Виктория Храменкова

В мире
Псаки сказала, что Россия может начать «вторжение» на Украину в любой момент
Фото: whitehouse

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может начать «вторжение» на Украину в любое время.

— Президент США Джо Байден продолжает следить за развитием ситуации в Украине и регулярно получает обновленную информацию о событиях на местах от своей команды по национальной безопасности, — объяснила она.

Именно команда нацбезопасности подтвердила, что Москва может напасть в любой момент, передает РИА Новости.

В заявлении Псаки, которое было распространено пресс-службой Белого дома, также говорится, что в воскресенье, 20 февраля, Байден проведет заседание Совета национальной безопасности о ситуации в Украине.

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Российская Федерация готовит «полномасштабное» вторжение на территорию Украины. Для этого существуют все признаки.

В последние месяцы западные страны выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий РФ у границ Украины. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения, отмечая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи границ РФ.

17 февраля в МИД РФ подчеркнули, что Россия не собирается устраивать вторжение на Украину. Обязательства Москвы по Будапештскому меморандуму 1994 года не имеют отношения к конфликту на Украине, подчеркнули в министерстве. Утрата страной территориальной целостности, считают в МИД, произошла вследствие внутренних процессов.

В ведомстве отметили, что обвинения России со стороны США о том, что она оккупировала Крым, не выдерживают никакой критики, подчеркнули в министерстве. В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой «вернуть» полуостров.

Читайте также:
Украина Россия Джен Псаки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте