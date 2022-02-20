Псаки сказала, что Россия может начать «вторжение» на Украину в любой момент

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может начать «вторжение» на Украину в любое время.

— Президент США Джо Байден продолжает следить за развитием ситуации в Украине и регулярно получает обновленную информацию о событиях на местах от своей команды по национальной безопасности, — объяснила она.

Именно команда нацбезопасности подтвердила, что Москва может напасть в любой момент, передает РИА Новости.

В заявлении Псаки, которое было распространено пресс-службой Белого дома, также говорится, что в воскресенье, 20 февраля, Байден проведет заседание Совета национальной безопасности о ситуации в Украине.

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Российская Федерация готовит «полномасштабное» вторжение на территорию Украины. Для этого существуют все признаки.

В последние месяцы западные страны выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий РФ у границ Украины. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения, отмечая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи границ РФ.

17 февраля в МИД РФ подчеркнули, что Россия не собирается устраивать вторжение на Украину. Обязательства Москвы по Будапештскому меморандуму 1994 года не имеют отношения к конфликту на Украине, подчеркнули в министерстве. Утрата страной территориальной целостности, считают в МИД, произошла вследствие внутренних процессов.

В ведомстве отметили, что обвинения России со стороны США о том, что она оккупировала Крым, не выдерживают никакой критики, подчеркнули в министерстве. В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой «вернуть» полуостров.