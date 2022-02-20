Диетолог рассказала, как нужно питаться во время пандемии

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Для того, чтобы повысить иммунитет или же помочь организму как можно быстрее пройти болезнь, следует придерживаться правильному питанию. Об этом рассказала диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.

Так, помочь в этом может именно средиземноморская диета.

— Эту диету не разрабатывали специально. В 1950-х годах врачи и ученые обратили внимание, что жители этого региона реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями и среди них куда реже встречаются люди с диагнозом ожирение, — объяснила врач в беседе с агентством «Прайм».

В эту диету входит, прежде всего, растительная пища: овощи, фрукты, зелень, ягоды, цельнозерновые продукты и бобовые. Реже — красное мясо. Однако при этой диете разрешены кисломолочные продукты.

— Основной источник белка в диете — рыба, морепродукты и нежирное мясо птицы, а основной источник жира растительное (прежде всего, оливковое) масло, — добавила Круглова.

Также эксперт подчеркнула, что подобный вид питания тесно связан с высокой физической активностью.

Помимо этого, диетолог сказала, что исследований по влиянию на течение коронавирусной инфекции этой диеты пока что не проводилось. Несмотря на это, для профилактики любых заболеваний и для снижения веса она подходит, поскольку люди с избыточным весом тяжелее переносят COVID-19.

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