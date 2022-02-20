Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог рассказала, как нужно питаться во время пандемии

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Диетолог рассказала, как нужно питаться во время пандемии
Фото: depositphotos

Для того, чтобы повысить иммунитет или же помочь организму как можно быстрее пройти болезнь, следует придерживаться правильному питанию. Об этом рассказала диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.

Так, помочь в этом может именно средиземноморская диета.

— Эту диету не разрабатывали специально. В 1950-х годах врачи и ученые обратили внимание, что жители этого региона реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями и среди них куда реже встречаются люди с диагнозом ожирение, — объяснила врач в беседе с агентством «Прайм».

В эту диету входит, прежде всего, растительная пища: овощи, фрукты, зелень, ягоды, цельнозерновые продукты и бобовые. Реже — красное мясо. Однако при этой диете разрешены кисломолочные продукты.

— Основной источник белка в диете — рыба, морепродукты и нежирное мясо птицы, а основной источник жира растительное (прежде всего, оливковое) масло, — добавила Круглова.

Также эксперт подчеркнула, что подобный вид питания тесно связан с высокой физической активностью.

Помимо этого, диетолог сказала, что исследований по влиянию на течение коронавирусной инфекции этой диеты пока что не проводилось. Несмотря на это, для профилактики любых заболеваний и для снижения веса она подходит, поскольку люди с избыточным весом тяжелее переносят COVID-19.

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

19 февраля главный врач Центра спортивного восстановления Семен Лавриненко рассказал «Вечерней Москве», как восполнить запас полезных веществ без вреда для здоровья и фигуры.

Читайте также:
Здоровье Пандемия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте