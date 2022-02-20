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Иммунолог Крючков назвал менее популярные симптомы постковида

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Иммунолог Крючков назвал менее популярные симптомы постковида
Фото: depositphotos

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, постковидный синдром может выражаться в скачках артериального давления.

Однако он подчеркнул, что это не самый частый симптом. Так, переболевшие COVID-19, испытывают головные боли в разы чаще.

— Поражения сосудов, сердца, и головного мозга — это все на каждом своем уровне может давать такие эффекты в виде повышения артериального давления. Надо смотреть, есть ли у человека ожирение, диабет или преддиабет, — отметил специалист.

Также врач советует исключить другие заболевания. Так, нужно смотреть, есть ли нарушение свертываемости крови. Если есть, то следует пройти антикоагулянтную терапию, проверить сердце и мозг. По поводу головных болей нужно отдельно консультироваться со специалистом, добавил Крючков.

— Это все можно отнести к постковиду, но нужно исключить другие психоэмоциональные и физические перегрузки, а также предшествующие заболевания. Если они были и стали хуже, то это тоже можно к постковиду отнести, — сказал он в беседе с URA.RU.

Проблемы с позвоночником также могут сказываться в виде скачков давления, считает врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

— Ко мне стали много обращаться людей не только со скачками давления, но и обостряется еще одна симптоматика — головные боли и боли в спине. Это тоже влияние на нервную систему. Если мы снимаем симптоматику с шейного или грудного отдела, то давление выравнивается, — заключил эксперт.

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17 февраля главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что у людей, которые переболели коронавирусной инфекцией, может развиться психоковид. Это осложнение связано с нарушением психического здоровья.

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