Трасс заявила о создании центра разоблачения «дезинформации» России

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в стране планируют создать специальный информационный центр, который будет бороться с «дезинформацией» с российской стороны относительно ситуации на Украине.

— В конце холодной войны мы распустили наше информационное подразделение, но Россия не распустила свои, в связи с чем на протяжении многих лет мы сталкивались с российской дезинформацией, — отметила министр.

Она добавила, что с начала февраля 2022 года Россия 40 раз распространила фейковую информацию.

По словам Трасс, новости об отводе войск являются примером лжи со стороны Москвы. Россия, как заявила политик, стягивает войска к российско-украинской границе, а не наоборот.

Глава МИД Британии подытожила, что Лондону удалось раскрыть планы по установлению Москвой «марионеточного правительства» на Украине и другие провокации, передает Mail On Sunday.

В воскресенье, 20 февраля, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден созовет заседание Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Известно, что темой заседания станет ситуация на Украине. Информация об этом следует из заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Псаки отметила, что Байден следит за ситуацией на Украине, а его команда по национальной безопасности регулярно докладывает ему о развитии событий.