Норвежская лыжница Йохауг выиграла масс-старт на Олимпиаде в Пекине

Фото: paralymp.ru

Лыжница Тереза Йохауг, которая выступает за сборную Норвегии, выиграла золото в масс-старте свободным стилем на Олимпиаде в Китае. Об этом стало известно в воскресенье, 20 февраля.

Норвежка пришла к финишу спустя 1 час 24 минуты 54 секунды. Серебряная медаль досталась представительнице США Джессике Диггинс. Она финишировала на 1 минуту 43,3 секунды позже победительницы.

Бронзовая медаль ушла сборной Финляндии, которую на соревновании представляла Кертту Нисканен. Ее отставание составило 2 минуты, 33,3 секунды.

Лучшей представительницей России по итогам гонки оказалась Татьяна Сорина. Она пришла к финишу пятой, на 2 минуты, 37,2 секунды позже норвежки.

Мария Истомина и Анастасия Рыгалина финишировали девятой и 17-й соответственно.

Наталья Непряева снялась со старта в процессе гонки.

Российская сборная на Олимпиаде в Пекине установила новый рекорд для отечественных команд по количеству наград, завоеванных в ходе одних Игр. В активе у сборной РФ в настоящее время имеется 31 медаль, шесть из которых — золотые, 11 серебряных и 14 бронзовых. На Олимпиаде в 1988 году в Калгари сборная СССР удостоилась 29 наград (11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых). Аналогичное количество медалей российская команда увезла с Олимпиады в Сочи.