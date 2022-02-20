Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Норвежская лыжница Йохауг выиграла масс-старт на Олимпиаде в Пекине

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Норвежская лыжница Йохауг выиграла масс-старт на Олимпиаде в Пекине
Фото: paralymp.ru

Лыжница Тереза Йохауг, которая выступает за сборную Норвегии, выиграла золото в масс-старте свободным стилем на Олимпиаде в Китае. Об этом стало известно в воскресенье, 20 февраля.

Норвежка пришла к финишу спустя 1 час 24 минуты 54 секунды. Серебряная медаль досталась представительнице США Джессике Диггинс. Она финишировала на 1 минуту 43,3 секунды позже победительницы.

Бронзовая медаль ушла сборной Финляндии, которую на соревновании представляла Кертту Нисканен. Ее отставание составило 2 минуты, 33,3 секунды.

Лучшей представительницей России по итогам гонки оказалась Татьяна Сорина. Она пришла к финишу пятой, на 2 минуты, 37,2 секунды позже норвежки.

Мария Истомина и Анастасия Рыгалина финишировали девятой и 17-й соответственно.

Наталья Непряева снялась со старта в процессе гонки.

Российская сборная на Олимпиаде в Пекине установила новый рекорд для отечественных команд по количеству наград, завоеванных в ходе одних Игр. В активе у сборной РФ в настоящее время имеется 31 медаль, шесть из которых — золотые, 11 серебряных и 14 бронзовых. На Олимпиаде в 1988 году в Калгари сборная СССР удостоилась 29 наград (11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых). Аналогичное количество медалей российская команда увезла с Олимпиады в Сочи.

Читайте также:
Соревнования Пекин лыжи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте