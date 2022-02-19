Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россия побила рекорд для отечественных команд по числу наград на зимних ОИ

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Россия побила рекорд для отечественных команд по числу наград на зимних ОИ
Фото: vk/olympic_russia

Российская сборная на Олимпиаде в Пекине установила новый рекорд для отечественных команд по количеству наград, завоеванных в ходе одних Игр.

В активе у сборной РФ в настоящее время имеется 31 медаль, шесть из которых — золотые, 11 серебряных и 14 бронзовых.

На Олимпиаде в 1988 году в Калгари сборная СССР удостоилась 29 наград (11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых). Аналогичное количество медалей российская команда увезла с Олимпиады в Сочи.

19 февраля российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в сетке парного катания, завоевали серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине. Отечественная пара набрала за своей прокат 155,0 балла. По итогам короткой и произвольной программ россияне удостоились 239,25 балла.

Серебряная медаль досталась паре Анастасия Мишина — Александр Галлямов (237,71 балла).

Кроме того, лыжники Александр Большунов и Иван Якимушкин завоевали золотую и серебряную медали в масс-старте на Олимпиаде. Большунов проехал дистанцию в 28,4 километра за 1 час 11 минут и 32,7 секунды. С отставанием ровно в пять секунд финишировал Якимушкин. На третьем месте расположился норвежец Симен Крюгер.

Читайте также:
Россия Соревнования Олимпийские медали
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте