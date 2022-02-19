Россия побила рекорд для отечественных команд по числу наград на зимних ОИ

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Российская сборная на Олимпиаде в Пекине установила новый рекорд для отечественных команд по количеству наград, завоеванных в ходе одних Игр.

В активе у сборной РФ в настоящее время имеется 31 медаль, шесть из которых — золотые, 11 серебряных и 14 бронзовых.

На Олимпиаде в 1988 году в Калгари сборная СССР удостоилась 29 наград (11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых). Аналогичное количество медалей российская команда увезла с Олимпиады в Сочи.

19 февраля российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в сетке парного катания, завоевали серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине. Отечественная пара набрала за своей прокат 155,0 балла. По итогам короткой и произвольной программ россияне удостоились 239,25 балла.

Серебряная медаль досталась паре Анастасия Мишина — Александр Галлямов (237,71 балла).

Кроме того, лыжники Александр Большунов и Иван Якимушкин завоевали золотую и серебряную медали в масс-старте на Олимпиаде. Большунов проехал дистанцию в 28,4 километра за 1 час 11 минут и 32,7 секунды. С отставанием ровно в пять секунд финишировал Якимушкин. На третьем месте расположился норвежец Симен Крюгер.