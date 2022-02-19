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Лыжники Большунов и Якимушкин завоевали золото и серебро в масс-старте на ОИ

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Лыжники Большунов и Якимушкин завоевали золото и серебро в масс-старте на ОИ
Фото: Twitter / @Olympia_da

Российские лыжники Александр Большунов и Иван Якимушкин завоевали золотую и серебряную медали в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

Большунов проехал дистанцию в 28,4 километра за один час, 11 минут и 32,7 секунды. С отставанием ровно в пять секунд финишировал Якимушкин. На третьем месте расположился норвежец Симен Крюгер.

Награда Большунова стала шестой золотой медалью для сборной России на этой Олимпиаде. Сам спортсмен стал трехкратным олимпийским чемпионом.

Таким образом, в копилке российской сборной 29 медалей: 6 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых.

16 февраля российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзу по итогам командного спринта на Олимпиаде в Пекине. Первыми по итогам гонки оказались лыжники из Норвегии Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо.

13 февраля впервые в истории российские лыжники завоевали золотую медаль в эстафете 4х10 километров на ОИ. В составе отечественной команды были Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Они преодолели дистанцию за 1 час 54 минуты и 50,7 секунды.

В тот же день биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль в спринте на 10 километров.

12 февраля лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова победили в эстафете четыре по пять километров и принесли сборной РФ третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.

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