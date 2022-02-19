Лыжники Большунов и Якимушкин завоевали золото и серебро в масс-старте на ОИ

Фото: Twitter / @Olympia_da

Российские лыжники Александр Большунов и Иван Якимушкин завоевали золотую и серебряную медали в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

Большунов проехал дистанцию в 28,4 километра за один час, 11 минут и 32,7 секунды. С отставанием ровно в пять секунд финишировал Якимушкин. На третьем месте расположился норвежец Симен Крюгер.

🔥 Два лыжника ROC на пьедестале гонки на 30 км!



Какой был забег!#Пекин2022 #Olympics pic.twitter.com/nvxMOI760p — Олимпийские игры (@Olympia_da) February 19, 2022

Награда Большунова стала шестой золотой медалью для сборной России на этой Олимпиаде. Сам спортсмен стал трехкратным олимпийским чемпионом.

Таким образом, в копилке российской сборной 29 медалей: 6 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых.

16 февраля российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзу по итогам командного спринта на Олимпиаде в Пекине. Первыми по итогам гонки оказались лыжники из Норвегии Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо.

13 февраля впервые в истории российские лыжники завоевали золотую медаль в эстафете 4х10 километров на ОИ. В составе отечественной команды были Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Они преодолели дистанцию за 1 час 54 минуты и 50,7 секунды.

В тот же день биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль в спринте на 10 километров.

12 февраля лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова победили в эстафете четыре по пять километров и принесли сборной РФ третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.