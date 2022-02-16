Большунов и Терентьев завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде

Александр Большунов искренне удивился, когда спортсмены из других стран не вышли на старт / Фото: PA/ТАСС

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали третье место по итогам командного спринта на Олимпиаде в Пекине. Об этом стало известно в среду, 16 февраля.

Таким образом спортсмены принести в копилку российской сборной 23-ю медаль на текущих Играх.

Первыми по итогам гонки оказались лыжники из Норвегии Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо. Они справились с дистанцией за 19 минут 22,99 секунды.

Серебряная медаль ушла сборной Финлянции, которую в спринте представляли Ийво Нисканен и Йони Мяки. Они отстали от победителей на 2,46 секунды.

Отставание россиян от норвежцев составило 4,29 секунды.

Накануне российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак завоевали бронзовую медаль в командном спринте на Олимпийских играх в Китае. Первой по итогам гонки финишировала команда из Германии, в составе которой выступали Катарина Хенниг и Виктория Карл. Серебро досталось спортсменкам из Швеции Майе Дальквист и Йонне Сундлинг.

4 февраля в Пекине начались XXIV зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из России.