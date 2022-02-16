Лыжницы Непряева и Ступак завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде

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Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак завоевали бронзовую медаль в командном спринте на Олимпийских играх в Китае. Об этом стало известно в среду, 16 февраля.

Первой по итогам гонки финишировала команда из Германии, в составе которой выступали Катарина Хенниг и Виктория Карл.

Серебро досталось спортсменкам из Швеции Майе Дальквист и Йонне Сундлинг.

В настоящее время на счету у российской сборной имеется 22 медали, в том числе четыре золотые, восемь серебряных и десять бронзовых.

Накануне российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Честь национальной команды на соревновании отстаивали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Первое место по итогам эстафеты досталось команде из Швеции, которая показала время 1 час 5 минут 44,6 секунды. Российские спортсменки отстали от шведок на 24,7 секунды.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.