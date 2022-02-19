Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро в парном катании на Олимпиаде

Фото: Сайт Федерации фигурного катания на коньках России / fsrussia.ru

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в сетке парного катания, завоевали серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине.

Отечественная пара набрала за своей прокат 155,0 балла. По итогам короткой и произвольной программ россияне удостоились 239,25 балла.

Золото ушло в копилку сборной Китая, которую представляла пара Вэньцзинь Суй и Цун Хань. Они набрали за оба проката 239,88 балла.

Серебряная медаль уходит паре Анастасия Мишина — Александр Галлямов (237,71 балла).

XXIV зимние Олимпийские игры стартовали 4 февраля. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта представлены на Олимпиаде и какие ограничения действуют в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе выступают спортсмены из России.

Кроме того, «Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.