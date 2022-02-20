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Трамваи задерживаются на улице Гиляровского по техническим причинам

Полина Долганова

Происшествия
Трамваи задерживаются на улице Гиляровского по техническим причинам
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На улице Гиляровского в районе остановки «Улица Щепкина» по техническим причинам задерживаются трамваи № 7, 50. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

Водители должны быть внимательны во время поездок возле трамвайных путей. Их ошибка может испортить планы тысячам людей. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе Дептранса.

В частности, речь идет о ситуации на московских дорогах. Водитель легкового авто проехал по трамвайным путям на улице Шаболовке, где движение запрещено.

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